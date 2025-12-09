Mendoza aprueba un proyecto minero que genera grandes expectativas económicas y productivas

La provincia de Mendoza dio un paso considerado histórico al aprobar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino, una iniciativa que habilita la producción de cobre en suelo mendocino y que marca un giro estratégico en su matriz productiva.

El ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, en diálogo con Viva la Pepa, reconoció que "el proyecto tuvo un consenso político amplio, de casi todos los sectores".

Vargas Arizu, además, remarcó que el nuevo proyecto minero contó con una importante acompañamiento social: "Explicamos cada detalle de la iniciativa. Con esa información, la gente nos acompañó".

La ley fue sancionada con 27 votos positivos, 6 negativos y 1 abstención, en una votación que expuso con claridad las diferencias políticas dentro de la Legislatura.

El gobernador Alfredo Cornejo celebró la decisión y sostuvo que “ganó la coherencia, ganó la lógica y ganó la decisión de prepararnos para el mundo que viene”, al vincular la explotación del cobre con la transición energética global y la necesidad de reducir la dependencia de los combustibles fósiles.