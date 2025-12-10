Mendoza aprobó el proyecto de megaminería de cobre: "Es un hito histórico"

Luego de años de intensos debates, la provincia de Mendoza dio un giro histórico: avanzó en la aprobación de una serie de normas que habilitan la reactivación de la minería, incluyendo grandes proyectos metalíferos. El paquete aprobado contempla declaraciones de impacto ambiental, un régimen de regalías, y la habilitación formal del proyecto minero “PSJ Cobre Mendocino” —conocido también como “San Jorge”— marcando un nuevo rumbo productivo para la provincia.
Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza, dialogó con Creer o reventar y sostuvo que esta decisión representa “un hito histórico para la provincia y también para el país”. Según explicó, la minería —si se realiza con normas claras, control ambiental riguroso y participación de las comunidades— puede abrir caminos de empleo, inversión y diversificación económica, sin resignar otras actividades tradicionales de la provincia.
La aprobación reciente incluye varios puntos clave: por un lado, el régimen de regalías mineras, que establece un canon de entre 3 % y 5 % “boca de mina”, con posibilidades de que los municipios adhirientes reciban parte de ese ingreso para obras, infraestructura social o productiva.
Por otro lado, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto San Jorge fue convalidada, habilitando oficialmente su inicio —con inversiones iniciales estimadas en cerca de USD 600 millones y potencial cuprífero de 40.000 toneladas por año.
