Mendoza: activan sanciones y acciones preventivas en escuelas ante amenazas

Desde la DGE del gobierno de Mendoza anunciaron que iniciarán 19 denuncias de contravenciones donde se identificó a los autores de las pintadas. Siguen las acciones conjuntas entre Seguridad y Educación, que trabajan con la aplicación de las sanciones correspondientes y acciones de reflexión hacia adentro de las escuelas de la provincia.

Por este tema, la jefa del Gabinete de Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE de Mendoza, Daniela García, en diálogo con Segundo Round, dijo que "en la provincia se está trabajando a partir de un protocolo. Debíamos decirle a los docentes cómo actuar ante las distintas amenazas".

García, además, agregó que "mantienen un diálogo permanente con toda la comunidad educativa; incluso con los padres. Paralelamente, hacemos un trabajo de concientización. Hasta el momento, tenemos varios imputados y decenas de demandas en curso".

A través de un trabajo conjunto entre los ministerios de Educación y Seguridad, se aplicará el Código de Contravenciones, el cual establece para los padres de los menores responsables sanciones que incluyen multas económicas, trabajos comunitarios o días de arresto.

Además, en el ámbito educativo, los alumnos implicados sufrirán la quita de puntos en su índice de convivencia y, en casos de mayores de 16 años, podrían enfrentar imputaciones penales por intimidación pública.