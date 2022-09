Melisa Ramirez: "Ser ciega no me impide practicar boxeo"

Melisa Ramirez es una joven no vidente de nuestra ciudad y que entre otras actividades practica boxeo. Es por eso que Radio Nacional quiso conocer aspectos de está joven a quién no le pesa tener una discapacidad visual para practicar deportes. Nacida en Salta capital y radicada en Río Grande desde hace cuatro años, Melisa perdió la visión luego de contraer un virus cuando tenía 19 años.

Al comienzo de la charla, Melisa nos dice que "yo nací en Salta capital y hace cuatro años me vine a vivir a Río Grande"; respecto a su discapacidad, y teniendo en cuenta que perdió la visión hace más de veinte años, resalta que "el solo hecho de ver y al otro día te levantas y no ves nada, es totalmente horrible; yo creo que muchos dicen no creo soportar esto, pero a medida que va pasando el tiempo y te informas y buscas la manera de ayudarte a vos mismo, o buscas ayuda profesional, es lo mejor para salir adelante".

En otro tramo de la charla, y en relación a su decisión de venirse a Río Grande, Melisa cuenta que "yo quería ser YO, quería probar si era capaz de hacer las cosas sola"; y recuerda que "yo me sentía capaz de hacer de todo pero en mi casa no me dejaban, mi Mamá y mis hermanos me decía que no iba a poder por que no veía".

"Es por eso que busqué una provincia lo más lejos posible y elegí a Tierra del Fuego y me vine con mis dos hijos"; dice con orgullo Melisa.

Con emoción y demostrando una fuerza de voluntad a prueba de todo, Melisa nos dice también que "yo hago de todo un poco. El año que viene ya termino de estudiar, practico boxeo, coso a máquina y con la ayuda de mi madre estamos en la fabricación de estuches para notebook". "También van personas a mi casa, por que tengo una ropero comunitario y muchos hombres que hacen changas me llevan ropa para que se las arregle", cuenta con una simpleza que solo da la bondad sin límite.

Para el final, nos conto como es la práctica del boxeo y como logra interactuar con los que se animan a cruzar guantes con ella...