Melisa Biondi, la historia de una psicóloga argentina que se acercó al budismo y hoy vive en India

Melisa Biondi Vázquez, es una psicóloga argentina que reside desde 2015 en Dharamsala, India, al pie de los Himalayas, lugar de residencia de Su Santidad el Dalai Lama. Estudió psicología en Argentina, y se interesó por las diferentes búsquedas espirituales. Vivió en Nueva Zelanda, donde "tuvo la intuición" de acercarse a un centro budista y finalmente aplicó para ir como voluntaria al Maha Mudra Centre.

"Apliqué y me encontré con las enseñanzas budistas, que me sirvieron para encontrar un mayor nivel de paz interior. Encontré el camino que buscaba hacía mucho tiempo, y me adentré en el budismo tibetano. La interdependencia es uno de los postulados más importantes de este tipo de tradición", expresó.

Biondi contó que cuando llegó a la India se encontró con muchos contrastes culturales y que hasta hoy su sistema digestivo "se resiste a las especias" y las legumbras le resultand "difíciles de digerir".