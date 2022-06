Melhor vinho Malbec do mundo é argentino

O vinho Doña Paula Estate Malbec 2021, da vinícola Doña Paula, foi premiado como o melhor do mundo pelo "Decanter Panel tasting for Value Malbecs" entre 149 rótulos em todo o mundo.

Na Argentina, ele está disponível em supermercados e lojas on-line por 1200 pesos argentinos (o equivalente a cerca de dez dólares).

Os especialistas em enologia o reconhecem como um dos melhores terroirs para Malbec, desenvolvido na área de Gualtallary, em Tupungato, na província montanhosa de Mendoza.

Desta área é que surgiu o vinho premiado como o melhor do mundo para esta variedade em termos de relação preço-qualidade, de acordo com a revista especializada inglesa Decanter.

O vinho tinto encabeçou a lista com 93 pontos.

O vinho também se destaca mundialmente com vendas nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido e México. Também em outros mercados não tão tradicionais, como Laos, Bermudas, Barbados, República Dominicana e Taiwan.