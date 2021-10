Melella sobre la OSEF: "Hay más prestaciones que recursos"

El gobernador, Gustavo Melella, habló en Radio Nacional Ushuaia sobre la situación de la Obra Social del Estado Fueguino y consideró que es necesario "ver el tema de los aportes, hay más prestaciones que recursos ya que tenemos servicios que brindan nuestra obra social que no brindan otras prepagas. Debemos buscar el equilibrio entre lo que contribuimos y lo que demandamos".

Melella dijo que "la obra social no escapa de lo que vive cualquier obra social, ya no queremos más que el afiliado salga del médico a ponerse un sellito y demás. Tienen que salir y poder comprar su medicamento”.

“Les pedí que de una vez por todas lo cortemos, por eso el Ministerio de Salud y el OSEF han firmado convenios para poner la receta electrónica digital cuanto antes", puntualizó el primer mandatario.

En cuanto a las diferencias y cruces entre los trabajadores y las trabajadoras con los Directivos, Melella aseguró que "no es algo de todos, yo no me voy a pelear con ellos porque son compañeros nuestros, son servidores públicos”.

Agregó que “hay sectores que colaboran y ponen el hombro y otros que no tanto. Yo no soy de los que presionan para que saquen a alguien para bajar la presión".

Para finalizar, manifestó que "ojalá en la legislatura se ponga sobre la mesa el tema de los recursos, nos pasa en el Sistema de Salud público. Habría que preguntarle el crecimiento de los valores a la encargada de compra del hospital, hay muchos medicamentos que se tienen que pagar al contado".