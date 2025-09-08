Melania Pérez: la voz salteña que une memoria, raíz y nuevos caminos

Melania Pérez conversó con Mariana Fossati y compartió reflexiones sobre su presente, su vínculo con la música y los recuerdos de la bohemia salteña que la vio crecer. Desde Salta capital, contó que disfruta de los viajes, los encuentros y la amistad como parte inseparable de su vida de artista.

Destacó su pasión por rescatar viejos repertorios, mantener viva la memoria de grandes autores y, al mismo tiempo, abrirse a las nuevas composiciones que surgen en el folclore actual.

Pérez recordó sus inicios en los años 60, cuando integró un conjunto que la llevó a Buenos Aires, y evocó la tradición de peñas y tertulias en las que participaron figuras como Juan Carlos Dávalos y Jaime Torres, con quien grabó y compartió escenarios.

La cantora también celebró el afecto de sus seguidores y amigas, que la acompañan desde distintos puntos del país, y afirmó que su arte se sostiene en la pasión y en el deseo de no perder nunca el entusiasmo de los comienzos.