Mejoran las expectativas económicas después de las elecciones

Cinco encuestas nacionales —Opina Argentina, Opinaia, Vox Populi, D’Alessio IROL–Berensztein y La Sastrería–Trespuntozero— muestran un repunte en las expectativas económicas después de la victoria oficialista del 26 de octubre.

Por este tema, el politicólogo y profesor de la UBA y gerente de opinión pública en OPINAIA, Guido Moscoso, en diálogo con Viva la Pepa, detalló que "la mejora en las expectativas se concentra fuertemente entre los votantes del partido oficialista, con un 90% de ellos sintiéndose optimistas respecto al próximo año". En términos generales, Opinaia relevó que ñas expectativas económicas son optimistas en un 43%, mientras que las pesimistas en un 33%.

Moscoso, además, aseguró que "entre las razones para el optimismo de los votantes oficialistas se encuentra la percepción de que la situación económica "empeoraría si ganaba el peronismo/kirchnerismo".