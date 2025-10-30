Mejora el tiempo y suben las temperaturas en gran parte del país

El Servicio Meteorológico Nacional difundió el pronóstico para este jueves 30 de octubre y anticipó una jornada sin alertas por fenómenos meteorológicos en ninguna provincia del país. Luego de varios días con bajas temperaturas, se espera una leve mejora en las condiciones generales, con un ascenso moderado del termómetro hacia el fin de semana.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, el tiempo se mantendrá estable y con características similares a las de las jornadas previas. Durante la mañana el cielo estará mayormente nublado, con una probabilidad de lloviznas del 40% hacia el mediodía. Por la tarde volverá la nubosidad y hacia la noche se prevé un cielo parcialmente despejado. La temperatura mínima será de 13°C y la máxima alcanzará los 20°C, con vientos del noreste que soplarán entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El viernes se anticipa una jornada más cálida, con cielo algo nublado y una temperatura que podría llegar a los 24°C. Para el fin de semana, el SMN prevé un nuevo aumento de las marcas térmicas, con máximas de hasta 25°C tanto el sábado como el domingo. En ambos días predominará el cielo parcialmente nublado y los vientos suaves, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 22 kilómetros por hora.