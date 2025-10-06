Meibel: la música en familia y el legado de Catamarca

El dúo Meibel, formado por los hermanos Carla y Nahuel Bazán, visitó el estudio de Radio Nacional Folklórica para conversar con Silvia Maruccio sobre su recorrido musical y su profundo lazo con la tradición familiar.

Entre anécdotas, recuerdos de su padre —integrante del Trío San Javier— y evocaciones a su Catamarca natal, los artistas repasaron sus comienzos, su amor por el folclore y la figura inspiradora de su abuela, Maybel, quien da nombre al proyecto.

Durante la charla interpretaron clásicos como “Cuando vuelvo a Catamarca” y “Yo vendo unos ojos negros”, además de adelantar sus próximas presentaciones: el 7 de noviembre en el Teatro UOCRA y el 8 de noviembre en el Auditorio de Radio Nacional, en el marco de La Noche de los Museos.