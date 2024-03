Medrano "No se está cerrando la institución sino dándole formalidad"

Federico Medrano, Secretario de Gestión Educativo, indicaron que "Es un tema amplio, pero específicamente la institución dependía de la cartera de ex Secretaria de Equidad y que hoy está en la orbita de la Secretaria de Gestión Educativa, y por eso ahora estamos realizando la cuestión pedagógica, administrativas, designaciones de docentes, pero no se está cerrando la institución sino dando formalidad y certidumbre a los estudiantes. Es importante que se conozca que ahora no van a tener un diploma que no sirva para el desarrollo de otros emprendimiento sino que van a tenerlo mediante este ordenamiento".

