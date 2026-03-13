Entrevista a Fernando Pedrosa

13/03/2026

Medio Oriente sigue en el centro de la tensión internacional

La situación en Medio Oriente continúa siendo uno de los focos de mayor tensión en la política internacional, con enfrentamientos, advertencias diplomáticas y movimientos militares que mantienen en alerta a la comunidad internacional y a los mercados globales.

 

Fernando Pedrosa, historiador, politólogo y especialista en Medio Oriente, dialogó con el equipo de Primer round y analizó la evolución del conflicto en la región, al señalar que "la guerra pasó a otra fase, lo tradicional de Estados contra Estados se terminó".

"Irán pasó a una fase en la que ya no intenta resistir a una guerra, sino de generar el mayor daño posible al sistema general económico regional para ver si eso fuerza a Estados Unidos a sentarse en una mesa de negociación", expresó.

En ese marco, sostuvo que el petróleo vuelve a ocupar un lugar central en la dinámica geopolítica de la región y manifestó: "Para países que en general proveen materias primas alimenticias o energéticas seguramente se abran oportunidades".

 