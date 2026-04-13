Medio Oriente: advierten por el impacto en el petróleo tras la decisión de Trump de bloquear los puertos iraníes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el bloqueo total de los puertos de Irán tras el fracaso de las negociaciones diplomáticas mantenidas con la mediación de Pakistán. La medida busca impedir la salida de crudo desde puntos estratégicos como la isla de Kharg, lo que generó una inmediata tensión en los mercados energéticos globales.

Por este tema, el analista internacional, Mookie Tenembaum, en diálogo con Segundo Round, dijo que "en este momento hay un bloqueo sobre los puertos iraníes. No sé cómo responderán los persas a esta situación porque persiste en tener un arma nuclear y Estados Unidos jamás habilitará esa posibilidad".

Tenembaum, además, agregó que "en esta guerra siempre hay una posibilidad de que Trump y Putin lleguen a un acuerdo. Irán podrá seguir vendiendo petróleo a Rusia y Estados Unidos se va de Ucrania".