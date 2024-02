“Medimos una caída de ventas del 10 por ciento en dos meses”

Un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) da cuenta de la fuerte caída interanual en las ventas minoristas, dentro de las que el rubro farmacias registra una baja del 45.8%. Diego Miranda, vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, dijo en Nacional Informa Edición Verano que “la caída en las ventas es real, nosotros medimos una baja en las ventas del 10 por ciento en dos meses”. Al mismo tiempo, Mira señaló que también “ha caído mucho la consulta con los farmacéuticos para cambiar las marcas” y destacó la importancia de dicha consulta a los fines de encontrar alternativas a las marcas recetadas para no abandonar los tratamientos por el aumento de precios.

Por otro lado, señaló que la cobertura de obras sociales y prepagas no se ha interrumpido, aunque advierte del impacto de los precios en el sector de las prestadoras de salud.

