Médicos y rescatistas parten desde Argentina en misión humanitaria hacia Venezuela

La tarde del domingo, mientras gran parte del planeta seguía la final del Mundial entre Argentina y España, despegó, desde Buenos Aires, un nuevo contingente de rescatistas y profesionales de la salud con destino a Venezuela.

El equipo técnico y médico brindará apoyo directo en las labores de asistencia humanitaria desplegadas tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, los cuales han dejado un saldo oficial de más de 5.000 fallecidos, así como miles de heridos y damnificados en las zonas más afectadas.

Por este tema, el miembro de la asociación de médicos Venezolanos en Argentina (Asomevenar), Yang Alvarez, en diálogo con Segundo Round, dijo que "este nuevo contingente de rescatista está integrado por 23 profesionales. Varios de ellos son especialista en ginecología y obstetras para atender puntualmente a las mujeres afectadas por los terremotos".

Alvarez, además, señaló que "los recatistas tienen el objetivo de recuperar a los familiares perdidos y desaparecidos. Los propios venezolanos siguen buscando a sus seres queridos entre los escombros. Todos tenemos ese compromiso".

Este despliegue de emergencia busca reforzar la atención sanitaria de urgencia, coordinar la distribución de suministros críticos y cooperar en las complejas tareas de remoción de escombros y rescate que aún se llevan a cabo en el territorio venezolano.