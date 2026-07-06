Médicos venezolanos en Argentina despliegan ayuda humanitaria tras los recientes sismos

Un contingente solidario coordinado por la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina (Asomevenar) logró desembarcar con éxito asistencia médica en el estado de La Guaira, una de las zonas más golpeadas por los terremotos del pasado 24 de junio.

El cargamento de insumos médicos e infraestructura de emergencia se encuentra operando activamente directamente en el terreno desde el pasado viernes 3 de julio, tras un intenso despliegue logístico internacional enfocado en mitigar los severos daños estructurales y sanitarios reportados en la región caribeña.

El doctor Yang Álvarez, miembro directivo de Asomevenar y pieza clave en la comisión logística de esta misión humanitaria, en diálogo con Segundo Round, dijo que "la misión humanitaria que viajé de Argentina a Venezuela es de más de 100 personas y ya se encuentran trabajando con delegaciones de otros países".

Alvarez, además, aseguró que "la misióm está integrada por expertos en emergentología, cirujanos y toneladas de insumos críticos donados que ya están siendo distribuidos entre los miles de damnificados por el desastre natural".