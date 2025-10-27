“Médico-militar es una fusión que nace con un objetivo de vida que lo fijé desde muy pequeño”

"Estado Mayor" es un programa que nace con el espíritu de informar sobre las Fuerzas Armadas Argentinas y las tareas que realizan día tras día.

Conduce la capitán Sheila Lyall, oficial de la Fuerza Aérea Argentina, perteneciente al cuerpo de los servicios profesionales; es Licenciada en Comunicación Audiovisual, periodista y con experiencia en los medios de comunicación además de jefe de comunicación institucional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

En esta emisión, conversamos con el Contraalmirante y médico de la Armada Argentina Hugo Croci, responsable de la Dirección de Sanidad Conjunta del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Nacido en la Ciudad de Buenos Aires, que desde chico siempre dijo que “iba a ser médico o marino”, detalló cómo fue su formación primero como médico especialista en medicina laboral, con la que ingresó a la Armada.

Posteriormente, se incorporó a la Escuela Naval Militar lo que le permitió egresar como Oficial Teniente de Fragata Médico en 1988.

“A partir de allí comienzo a llevar mi carrera como militar y como profesional médico”, siendo su primer destino “la escuela de Sanidad en Puerto Belgrano”.

En la charla, repasó su trayectoria profesional y los distintos destinos en los que participó y reflexionó sobre su labor médica dentro de las fuerzas.

“Las Fuerzas Armadas necesitan formar profesionales en especialidades médicas pero, a su vez, necesitan que tengan la especialidad de medicina táctica y luego prepararnos para la gestión”. “La medicina táctica va a actuar cuando las Fuerzas están combatiendo”. “Corremos con la agresión física que puede tener determinado combatiente, también contra el tiempo que nos juega en contra y es lo que va a salvar a las víctimas”.

El Contraalmirante también compartió su propia historia personal y familiar, sus gustos musicales, entre otras actividades.