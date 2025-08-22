Media Maratón de Buenos Aires: recomendaciones para preparar el cuerpo antes de correr

Cecilia Urteaga, profesora Nacional de Educación Física y entrenadora de runners del grupo "C-Corre" en diálogo con el equipo de Creer o Reventar, dio recomendaciones para antes y durante este tipo de actividad.

"El running hace bien porque es moverse. Aumenta el vólumen de oxígeno en sangre, vas a tener más fuerza, vas a tener conexión con la naturaleza y social", menncionó.

Para prepararse previo a correr, la especialista recomendó: "Las pre carrera, entre hoy y mañana que sean días descansados. Que no se desgaste mucha energía porque la van a necesitar el domingo. Se deberían ir a domir temprano. No deben tomar alcohol. Es bueno tomar una bebida isotónica para hacer una reserva de electrolitos", aconsejó.

El día previo a la carrera es preferible "no comer verduras" porque pueden aparecer molestias intestinales o "ganas de ir al baño".