"Me tiré abajo de una mesa": el relato de un argentino sobreviviente del atentado en Australia

Un ataque armado registrado este domingo en la playa Bondi, en Sídney (Australia), alteró la tranquilidad de uno de los destinos más emblemáticos del país. El hecho ocurrió durante la celebración del inicio de Janucá, una festividad judía familiar, cuando dos hombres abrieron fuego contra la multitud congregada para el evento, dejando un saldo de muertos y heridos que conmociona tanto a Australia como al mundo.

Santiago Giordano, argentino residente en Australia que se encontraba en el lugar del atetado, dialogó con Creer o reventar y describió con crudeza cómo vivió el ataque, en el que incluso pudo ver a muy corta distancia cómo le disparaban a personas. "El país está totalmente convulsionado", subrayó.

"Me tiré abajo de una mesa y dispararon durante 6 y 10 minutos. Hubo más de 80 disparos. Tratando de aguantar ahí, me cubrí la cabeza. Fue todo muy duro, fue todo caos y no sabía cómo reaccionar. Cuando terminaron los disparos, me fui corriendo, paré un auto y me fui corriendo a abrazar a mi hija", expresó.

En ese marco, señaló que la playa —siempre llena de visitantes y locales en esta época del año— se convirtió de manera abrupta en el escenario de una tragedia en la que, según reportes policiales, fueron asesinadas al menos 16 personas y hay decenas resultaron heridas.

El ataque se produjo alrededor de las 18:40 hora local, cuando cientos de familias estaban reunidas en el paseo costero de Campbell Parade, informó la policía estatal. Testigos describieron una serie de disparos que generaron pánico entre quienes se encontraban participando del evento festivo o paseando por la playa.

En el operativo, uno de los presuntos agresores fue abatido por la policía y otro fue detenido con heridas graves. Ambas fuerzas de seguridad y servicios de emergencia trasladaron a numerosos heridos a hospitales de la ciudad, entre ellos civiles y agentes de la policía, quienes también sufrieron lesiones durante la respuesta al ataque.

Giordano relató que la comunidad local vive un momento de profundo dolor y solidaridad. "Acá todo el mundo está callado, está todo apagado", dijo.