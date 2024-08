En una nueva emisión de Interior, Nicolás Pauls recibió al músico argentino Roque Narvaja. El cantautor hizo un recorrido sobre su vida musical y habló sobre la espiritualidad de lo que significa ser intérprete.

Durante la entrevista, Narvaja recordó su vida en España, país que conquistó en el exilio: “Cuando llegué me encontré con un montón de ‘nosotros’ que estábamos allá. Nosotros creíamos que era posible ideológicamente fundar un hombre nuevo”, dijo.

“Yo no se si la gente me admira, lo que sí sé es que me quieren. Por eso me subí al escenario, para que la gente me quiera”