"Me siento feliz de haberme encontrado con Divididos en La Quebrada"

La reconocida compositora y coplista Micaela Chauque, que ha tenido colaboraciones con grandes músicos del rock nacional, se presentará este jueves, a las 21, en el Centro Cultural Virla, con su show “Corazón de agua”, en el que presentará las nuevas canciones de su repertorio. “La verdad que no los conocía (a Divididos), era la primera vez que me encontraba con ellos. Habían pasado por el Pucará de Tilcara y conocieron una tienda donde yo trabajaba antes, ahí comenzamos a hablar, a cantar coplas, a tocar el charango. De repente, Ricardo (Mollo) dijo que esto era una buena oportunidad para que toquemos algunos temas y se dio. Fui al ensayo, toqué las melodías que me pidieron y la verdad que la pasé genial, fue súper divertido y esa fue la primera vez que subí a un escenario.

Fue todo espontáneo, la idea de ellos era hacer la presentación de su álbum ‘Amapola del 66’, acá en Tilcara, lo que fue una hermosa iniciativa, ya que ellos tuvieron la amabilidad de encontrarse con otros músicos de Tilcara. Yo me siento feliz de haberme encontrado y que ellos hayan decidido acercarse a estas montañas de la Quebrada de Humahuaca”, contó Micaela, en diálogo con El Equipo Nacional.