“Me parece bárbaro que el oficio del actor teatral esté más vigente que nunca”

El actor protagoniza junto a Julia Calvo, “Misery”, en el teatro Metropolitan, bajo la producción de Alberto Raimundo. La obra, basada en la novela de Stephen King, cuenta con la adaptación de Daniel Botti y Manuel González Gil bajo la dirección de este último. En diálogo con Nora Briozzo, en “100% Nora”, compartió particularidades de esta versión teatral renovada del clásico que estrenó a sala llena.
“La primera sala respondió bien”, evaluó.
Juan Gil Navarro contó cómo le llegó la propuesta de protagonizar esta versión.
“Me pareció que es un color distinto para la cartelera teatral”, explicó.
“Ya había trabajado con Julia varias veces, es una persona fantástica y una actriz maravillosa”.
Respecto a la gran diversidad de propuestas teatrales, lo atribuyó a la “consecuencia de la falta de audiovisual, de ficción”.
“Me parece bárbaro que este oficio tan antiguo del actor teatral esté más vigente que nunca pero lamento que no existan posibilidades de hacer algo con lo que yo me crie".
“Desearía que hubiera más propuestas, que los guiones fuesen lo más exigente posible. No creo en los algoritmos, se pueden contar cosas muy interesantes”.
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