El programa de la Secretaría de Cultura de la Nación en Radio Nacional difunde actividades y encuentros promovidos en distintos ámbitos de nuestra cultura y cuenta con la conducción de Daniela Pantano.

En esta oportunidad, Cultura Nacional recibió la visita del actor Lucas Bianchini, director, comediante y guionista.

También, nos trajo su columna cultural sobre el Festival de cine de Mar del Plata el escritor sanjuanino, psicólogo y promotor de la lectura, Luis Ávila, coordinador de Literatura en la Subsecretaria de Promoción Cultural y Artística de la Secretaría de Cultura de la Nación.

Además, como siempre, el programa difundió la agenda cultural federal y toda la actualidad de los museos nacionales.

En la charla con Lucas Bianchini hizo un repaso de su formación y trayectoria artística.

“Siempre estuve ligado a las artes. Nací en Elortondo, un pueblo del sur de Santa Fe, muy chiquito". “Mis papás me incentivaron mucho, estudié cine y diseño gráfico. Empecé a estudiar teatro a los 12”.

“Hice de todo; el teatro es la madre de todos, el audiovisual es hermoso”, indicó.

“En el teatro, ninguna función es igual, ningún público. El espectador te completa, tenés que estar muy presente y te permite equivocarte".

A su formación actoral, Lucas sumó formación en dirección y hoy compatibiliza ambas aristas.

“Me gusta ser intérprete pero también quiero decir lo que me pasa. Es hermoso crear las escenas y el plus que da ser actor”.

Ahora está incursionando en el stand up ó comedia donde, reveló, “trato de buscarle una vuelta: son épocas para reírse”.

"En este momento estoy escribiendo comedia para mí. Todo el día estoy escribiendo".

“El futuro me tortura todos los días de mi vida”, admitió Bianchini, uno de los coguionistas de la serie biográfica argentina Cris Miró, junto a Martín Vatenberg.