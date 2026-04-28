"Me gusta hacer teatro. Sucede algo que químicamente es maravilloso"

Nora Briozzo, en “100% Nora”, recibió la visita del actor rosarino, cantante y bailarín. En la charla, repasaron sus inicios y su trayectoria profesional que lo llevó a situarse hoy como un referente del teatro musical actual.

“Es tema de terapia, es adictivo”, reconoció sobre la cantidad de espectáculos en los que participa.

“Me gusta hacer teatro, a mí me gusta lo que sucede en el vivo, no hay nada más dopamínico que el teatro”, señaló.

“El teatro ofrece un espejo maravilloso. Sucede algo que químicamente es maravilloso”.

Alejandro Paker llegó a Buenos Aires a los 20 años con una audición que cambiaría su destino.

Se presentó al casting de El jorobado de París, el musical de Pepe Cibrián y Ángel Mahler y, de 2.600 aspirantes quedaron apenas 50 entre los que estaba él.

Antes de dedicarse de lleno al arte, había comenzado la carrera de Medicina, empujado por un mandato familiar.

En cine participó de películas como (2007) Incorregibles, (2011) Juan y Eva, (2011) Encontrarás dragones, (2013) Caídos del mapa, (2015) Jess & James, (2017) Maracaibo, (2018) Deja la luz prendida, (2018) Mi obra maestra, (2020) El amor es más fácil, (2021) El perfecto David.

En televisión participó en (2005) Casados con hijos (participación en capítulos de la serie), (2008-2009) La maga y el camino dorado (serie), (2011 en la serie) El pacto, (2013-2014 telenovela) Mis amigos de siempre, (2016, miniserie) La casa del mar, (2022 dos temporadas) Integró el jurado del concurso de canto Canta conmigo ahora (2022 serie) donde se caracterizó por su fama de exigente, y malvado del programa. El encargado, (2022 programa de entretenimiento) Bienvenidos a Bordo, (2023 serie) Nada (con Luis Brandoni y Robert De Niro - no tuvo escenas con él-)

Tuvo un impulso clave de la mano de Gastón Duprat y Mariano Cohn, con quienes trabajó en Mi obra maestra, 4x4 y la serie Nada, la producción que tuvo a Robert De Niro como figura internacional.

En Teatro actuó en el musical Cabaret (2007/2008), Cuentos de la India - Junto a Gustavo Monje y Silvia Pérez (2011), Mamma Mia! El Musical - Junto a Florencia Peña y Malena Ratner (2023/2024)