En una entrevista en Radio Nacional LT12 de Paso de los Libres, Pablo Rodríguez, voz principal de la comparsa Tradición, habló sobre su desempeño en el Carnaval de la Frontera 2023.

"Tradición viene desfilando muy bien y estamos muy contentos", declaró Rodríguez. Además, agregó que su comparsa ha venido creciendo muchísimo y que eso le gusta. "Nuestra comparsa viene creciendo muchísimo y me gusta", dijo.

El voz principal destacó también el salto que ha dado Tradición en los últimos años y mencionó que está contento con ello, independientemente de si él esté cantando el año que viene o no. "Me gusta este salto de Tradición, esté o no esté cantando el año que viene", afirmó.

Por otro lado, Rodríguez destacó la importancia de sumar a más simpatizantes a Tradición. "La dirigencia tiene que sumar a esos simpatizantes que siempre estuvieron", dijo. Según él, la única forma de competir de igual a igual es sumando gente a la comparsa. "La única forma de competir de igual a igual es sumar gente a Tradición", afirmó.