El programa de la Secretaría de Cultura de la Nación en Radio Nacional difunde actividades y encuentros promovidos en distintos ámbitos de nuestra cultura y cuenta con la conducción de Daniela Pantano.

En esta oportunidad, Cultura Nacional recibió la visita de la actriz Olave Mendoza y el actor Fernando Lúpiz.

Además, como siempre, el programa difundió la agenda cultural federal y toda la actualidad de los museos nacionales.

En la charla con la actriz y directora de teatro Olave Mendoza, nacida en la provincia de Chaco, hablamos de su trayectoria profesional.

En teatro, como actriz y directora actuó y dirigió en más de 32 espectáculos.

Se formó con Ricardo Bartis, Pompeyo Audivert y Sergio Boris, entre otros; como directora en el "Sportivo Teatral" y en dramaturgia con Marcelo Bertuccio.

Es fundadora de las compañías Monomujer Teatro, en CABA, “para un solo espectador”, que ya tiene “10 años” y Los Del Callejón, en Resistencia CHACO, compañía que “tiene 23 años de vigencia”.

“Hay algo del oficio del actor, de la actriz que a mí me acompaña todo el tiempo, siempre cuando estás en la escena eso crece y se acumula en el haber. Tener la posibilidad de hacer diferentes cosas con diferentes compañías, cooperativas".

“Es muy gratificante, no sólo para nosotros sino para esa persona. Siempre cuido al espectador”, reveló sobre Monomujer, “cumplimos diez años y estamos muy contentas”.

“Yo quiero trabajar y necesito que esto sea para tener más trabajo. A mí me gusta actuar y estar en el quehacer creativo y comunitario. No es subjetivo ni individual, es colectivo. Soy militante de eso”.

“En la serie de Moria, tuve la fortuna de poder hacer el casting”, dijo sobre su papel interpretando a "La Luchi", una reclusa paraguaya que comparte celda y acompaña a Casán durante su recordado paso por la cárcel en Paraguay por la causa de las joyas.

Su vocación “arrancó a los 13 años cuando estaba en la escuela secundaria donde leí mi primera obra”, contó, “siempre se lo voy a agradecer a mi Profesora de Lengua y Literatura porque me dio un poder”.

Actualmente en cartelera se encuentra actuando en las obras “Río de las congojas”; “Mugre Superstar”, basada en la tragedia de Cromañón, “una obra fuerte”; y “Antonio, el milagro del amor”.

“Solamente haciendo, se mueve la rueda; el trabajo sigue siendo de todos los días”, concluyó.

Por otra parte, el actor Fernando Lupiz nos contó todos los detalles de El Zorro entre nosotros, prevista para el viernes 28 de agosto a las 18 horas en el Palacio Libertad, de la Ciudad de Buenos Aires.

Se trata de una muestra itinerante y una charla abierta creada como homenaje a Guy Williams, el recordado actor estadounidense que interpretó a El Zorro, el famoso héroe enmascarado de la serie de televisión.

La propuesta, que surgió “sin querer”, cuenta con la participación especial del actor y esgrimista argentino, amigo y discípulo de Williams, junto con el escritor Alejandro Amaro, gran conocedor de la obra del actor norteamericano.

“La gente va descubriendo algo de Guy, es muy fanática de Williams. ¡No te lo pierdas en el Palacio Libertad”! exclamó.

“Fue como mi segundo padre”, dijo sobre Williams; “me fue muy bien con lo del Zorro y siempre es algo noble y algo bueno para los chicos y la familia”.

Durante el encuentro, se expondrán los estribos del caballo Tornado y las espadas, máscaras y faja que usaba Williams, quien además vivió dieciséis años en Argentina.

“Pinto cuadros hace veintipico de años. Estoy pintando con un maestro académico, estoy muy feliz. La pintura es mi presente y futuro”, explicó sobre su incursión en esta disciplina artística.

“A mí la esgrima me hizo muy bien desde chico, me encarriló”, admitió.