“Me encanta que mi apellido sea el nombre de la marca, el consumidor sabe quién está detrás”

En su encuentro habitual con “Amigos”, Guillermo “Macu” Mazzuca recibió la visita del empresario argentino dedicado a la industria del café, presidente y accionista de Cabrales S. A. Y vicepresidente coordinador de industrias alimenticias de la Unión Industrial Argentina.

En la charla con Martín Cabrales conocemos detalles de su labor empresaria, de la marca familiar pero también de su vida personal.

“Nací el 12 de abril de 1962 en la ciudad de Mar del Plata, soy el mayor de tres hermanos, nos llevamos muy bien”.

“Somos una familia muy marplatense, me vine a vivir solo a Buenos Aires a los 17 años para estudiar derecho, carrera que nunca ejercí pero me ayudó mucho”.

Las relaciones públicas son un aspecto central en su desempeño al frente de la empresa familiar y, en ese sentido, reconoce que “es algo que es innato, que me gusta, que lo hago con mucho placer, es mi forma de vida”.

“La marca está hace 84 años, sigue estando y muy vigente, me encanta que mi apellido sea el nombre de la marca”. “La marca la fuimos construyendo toda la familia, es difícil imponer una marca, pero más difícil es mantenerla y conservarla y siempre hay que hacerla crecer”.

“Inversión, innovación, tecnología, marketing, recursos humanos”, son algunas de las dimensiones fundamentales que, según Cabrales, han permitido que la empresa crezca.

También, contó aspectos desconocidos de su vida personal, reflexionó sobre el auge de las cafeterías, el negocio del café y hasta recomendó cuál consumir.

“El café, después del agua, es la bebida que más se consume en el mundo, está de moda”.

Por otro lado, Martín Cabrales, en tanto es parte de la tercera generación en la conducción de la empresa familiar que fundó su abuelo Antonio Cabrales, analizó el actual escenario económico argentino.