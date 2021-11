José Issa, director y guionista, en comunicación con el programa Paren el Mundo, habló de su trayectoria, trabajos y su admiración por el Cuchi Leguizamón. “Cuando veo mi camino, me hubiera gustado hacer mucho más y todavía no lo puedo contar en pocas palabras. En Los anillos de Newton, hay escenas que surgen de la magia y de la alquimia. No suelo ver muy seguido mis trabajos anteriores. Me enamoré de muy chico de la música del Cuchi Leguizamón, con él descubrí lo que son los artistas bohemios, por su gran entrega en la creación artística”, expresó.

La música, el cine y escribir son su motor en el complejo mundo audiovisual.

De su Salta natal se fue en busca de profesión a estudiar Cine en la Universidad de Córdoba.

Con la miniserie “Los Anillos de Newton”, cuya dirección y guión comparte con Rolando Pardo, desembarcó en la TV pública.

En 2019 estrenó su cortometraje “Hay coca”, protagonizado por Roly Serrano y Cástulo Guerra, y que ganó como Mejor corto de ficción en el Séptimo Festival de las Américas de New York en Estados Unidos.

Fue guionista de la miniserie “Güemes, el sueño de una América libre” que se emitió también para todo el país en la televisión pública.

Mañana jueves estrena el corto Bemolución, que ya ganó como mejor corto de ficción del NOA en el 7mo festival internacional de las alturas, y que retrata una época nefasta de nuestra historia, contada como protagonistas por el Cuchi Leguizamón y Miguel Ángel Pérez (perecito), dos figuras que admira profundamente.

