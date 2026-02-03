"Me emociona mucho, es hermoso que se levanten a aplaudirte"

El lunes 2 de febrero se celebró una nueva edición de los premios Carlos 2026, uno de los más importantes del verano de Carlos Paz y Córdoba, con grandes figuras presentes en la entrega. Nora Briozzo, en “100% Nora”, conversó con la actriz que fue distinguida con el Carlos 2026 a la Trayectoria.

“Adoro Córdoba y más con todos los mimos que me hacen”, dijo Marta González sobre el reconocimiento que recibió.

“Yo no esperaba nada”, admitió.

“Me emociona mucho, ése es el verdadero premio. Lo hermoso es que tus pares, compañeros, directores, productores se levanten a aplaudirte”.

“Son 71 años”, reflexionó sobre su trayectoria profesional y repasó algunos de sus éxitos en televisión y teatro.