"Me da orgullo representar al país en el Tai chi y haber ganado 8 mundiales seguidos"

Juan Álvarez Wang, entrenador y encargado de la Selección Argentina de Tai Chi visitó el estudio de Nacional AM 870 y habló con el equipo de Hugo Macchiavelli sobre los beneficios de esta disciplina. Ganó ocho mundiales en su haber, tres medallas doradas y una de plata. Le dicen "el Messi del Tai chi".

"En el tai chi se hace un trabajo respiratorio, postural y de movimientos conscientes. No es un dogma, es una práctica profunda de espiritualidad", expresó. "El tai chi se entrena en todos lados, mi respiración, las ondas del cerebro", dijo.