Mazzina destacó el reclamo de Milei por Malvinas en la Cumbre Iberoamericana

La politóloga Constanza Mazzina analizó el discurso del presidente Javier Milei en la Cumbre Iberoamericana, celebrada este jueves por la mañana en España, y resaltó la importancia que tuvo la cuestión Malvinas durante su intervención ante los mandatarios de la región.

En diálogo con Nico Yacoy, Mazzina destacó que el Presidente dedicó una parte significativa de su exposición al reclamo de soberanía argentina. “No fue un discurso extenso y le dedicó mucho tiempo justamente a la cuestión Malvinas”, señaló.

Durante su intervención, Milei afirmó: “Para los argentinos, Malvinas es una causa sagrada” y recordó que la Argentina heredó de España los títulos de soberanía sobre las islas, de acuerdo con el principio jurídico "Uti possidetis iuris”.

La especialista explicó que ese principio establece que los nuevos Estados conservan los límites territoriales de sus antecesores. En ese sentido, consideró especialmente relevante que el mandatario utilizara ese argumento en España, ante representantes de 22 países iberoamericanos.

También destacó que Milei agradeció el respaldo de los países de la comunidad al reclamo argentino y a la reanudación de las negociaciones con el Reino Unido.

Mientras que, resaltó otra frase del Presidente: “Londres tiene aquí la oportunidad de practicar el respeto por las reglas internacionales que con tanta frecuencia recomienda al resto del mundo”.

Sobre este fragmento, lo consideró como muy interesante y con mucha intensidad, por lo que, la politóloga, interpretó que el mensaje buscó reforzar el acompañamiento internacional a la posición argentina.

Finalmente, Mazzina señaló que todavía se encontraba en negociación la declaración final de la cumbre y planteó la posibilidad de que el reclamo por Malvinas quedará reflejado en ese documento.

“Fue muy preciso respecto de quiénes son los interlocutores que estaban ahí presentes”, concluyó.