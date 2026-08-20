Mayco Casella de Los Leones sobre la goleada frente a Nueva Zelanda: "Fue un partido duro pero lo trabajamos bien"

El delantero y jugador de la Selección Nacional de hockey masculino habló con Pasión Nacional, sobre la victoria que tuvo el equipo frente a Nueva Zelanda por 7 a 1, en su tercer partido del Mundial. Con este resultado, los argentinos lograron la clasificación para la segunda etapa del torneo: "Estamos contentos. Después del partido con Países Bajos, necesitabamos ganar para pasar. Ese partido se nos hizo cuesta arriba. Nueva Zelanda fue un partido duro, pero lo trabajamos bien y en la segunda mitad se abrió el partido y se dio este resultado".

"Para nosotros el Mundial es el segundo torneo más importante junto con el de los Juegos Olímpicos. Tenemos la particularidad que a ambos torneos le damos mucha importancia", expresó.

El mensaje de Scaloni fue lindo y nos gustó recibir su apoyo. Nosotros tenemos nuestros rituales, como tomar mate en los cuartos para matar la ansiedad. También teneos la posibilidad de cenar juntos en el hotel y eso nos ayuda.