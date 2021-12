Maya Allende destacó la importancia de las próximas elecciones en Chile

La diputada socialista y nieta del expresidente chileno (1970 - 1973), Salvador Allende, calificó de “muy importante” el próximo balotaje entre los candidatos Gabriel Boric y José Antonio Kast, el 19 de diciembre.

“Nos preparamos para que vaya más gente a votar y para que Gabriel (Boric) sea el próximo presidente”, destacó.

“Tenemos un candidato de derecha (Kast) que no quiere un proceso constituyente y lo boicotea. No solo remarcó su rechazo, convocó para que no se cambie la Constitución y que se mantenga este proceso iniciado en la dictadura”, expresó Allende en referencia al candidato opositor.

Asimismo, destacó la necesidad de mejorar las instituciones del país y reducir las desigualdades, e hizo hincapié en el sistema de pensiones, el cual “les saca la dignidad a las personas”.

“Eso nos convoca para luchar por un mejor país”

Encuentro Nacional, lunes a viernes de 17.00 a 20.00

Con Luisa Valmaggia, Horacio Embón, Natalia Maderna, Nora Lafón, Daniela Bruno, Silvia Bacher, Claudio Leveroni y Carla Ruíz.