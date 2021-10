Máximo Mora: "Hay que terminar con las adendas y actas de sustentabilidad"

Máximo Mora, candidato a secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Rio Negro, Neuquén y La Pampa por la Lista Naranja, detalló las principales propuestas y las críticas que realiza el sector que representa a la actual conducción encabezada por Guillermo Pereyra, que postula a Marcelo Rucci para seguir al frente del gremio.

En diálogo con Radio Nacional Neuquén, Mora aseguró que "Estamos en un momento bisagra, es un momento histórico, creemos que la propuesta oficialista no es la correcta para el afiliado. Somos la alternativa, hay que terminar con los arreglos que se han hecho y han afectado al trabajador" con respecto al balance del extenso mandato de Pereyra, Mora consideró que "No creemos que haya que hacer borrón y cuenta nueva, no está todo mal lo que se ha hecho. Pero de 2007 hacia acá se dejó de representar a los trabajadores y se empezaron a representar derechos personales".