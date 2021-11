Maxi Rodríguez anunció su retiro: “Me vacié por completo”

A los 40 años, Maximiliano Rodríguez decidió poner fin a su carrera como futbolista profesional. Solo tres días después de marcar el gol del triunfo en el partido que Newell’s le ganó a Central Córdoba de Santiago del Estero por el torneo de la Liga Profesional, el emblema de la Lepra y de la selección argentina hizo oficial el anunció a través de un video que publicó este viernes en sus redes sociales.

“Llegó el momento que pensé que nunca me iba a llegar o que como jugador de fútbol no queremos que llegue este momento de darle un cierre a la carrera como profesional. Es una decisión muy difícil de tomar, pero a la vez estoy muy tranquilo, fueron muchos años de carrera, creo que me brindé al máximo y que me vacié por completo, ya no tengo más nada para dar”, dijo Maxi en el video que publicó bajo el título de “Tengo algo para contarles” y que rápidamente cosechó miles de Me Gusta y comentarios de parte de los fanáticos.