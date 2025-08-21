Maxi Pachecoy se presenta en La Casa de Lolita con un show íntimo y cercano

El cantante chaqueño Maxi Pachecoy dialogó con Hernán Jechsmayr en La Mañana de la Folklórica y compartió detalles de su próxima presentación. El artista se presentará este sábado a las 20 hs en La Casa de Lolita (Humboldt 1784, Palermo), un espacio nuevo y acogedor que recuerda a la casa de la abuela, con piano, velas y decoración íntima.

Con un recorrido que abarca seis discos y versiones de clásicos del folklore y la canción popular, Pachecoy destacó la importancia de la cercanía con el público: “Me subo al escenario con la intención de regalar algo de corazón, buscando esa conexión profunda a través de la música”.

Durante la charla recordó su infancia en Resistencia, sus inicios en el folklore con los cuadernillos de Arnoldo Pintos, y momentos claves de su carrera como su paso por Cosquín o la musicalización de un poema de Luis Landriscina.

Las entradas cuentan con una promoción especial para quienes las adquieran de a dos.