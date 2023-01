“Maxi Moralez al verlo se disipan todas las dudas, está en un nivel bárbaro”

Pablo Margolis, periodista deportivo y relator de la campaña de Racing Club en Buenos Aires, analizó lo que dejó el triunfo del club de Avellaneda ante Boca Juniors en Abu Dhabi, por la Supercopa Internacional. En el Estadio Hazza Bin Zayed, la Academia venció agónicamente 2 a 1 a Boca, con un polémico penal en tiempo de descuento.

Sobre Maxi Moralez, uno de los nuevos refuerzos del reciente campeón, expresó: “Siempre se habla cuando viene un jugador grande de afuera de que viene a robar. No paso con Milito, no paso con Licha López y yo asegure que no iba a pasar con Maxi Moralez, en ese rato que lo pude ver en un entrenamiento hace pocos días. Algunos te creen, otros no, pero al verlo hoy creo que se disipan todas las dudas. Está en un nivel bárbaro”.