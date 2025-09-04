Max Aguirre: entre la historieta, la música y la reedición de Citarrosa

En Nacional Folklórica, Max Aguirre visitó a Mariano del Mazo y repasó su recorrido como historietista, dibujante y músico, y presentó la reedición de Citarrosa, libro realizado junto al uruguayo Rodolfo Santullo.

Contó anécdotas de la vida del cantor narradas por quienes lo rodearon, y destacó el respaldo de la familia Citarrosa en la preservación de su obra.

Además, Aguirre habló de su infancia en una casa de músicos populares, su faceta como compositor y cantante, y el paralelismo entre historieta y música como lenguajes de narración popular.

El artista reflexionó sobre el boom del folclore en los años 60, la vigencia de la historieta en la era digital y su experiencia dando talleres a niños y jóvenes.

El libro se presentó en el Fondo de Cultura Económica (Costa Rica 4500, Palermo) y en el Festival de Historieta del Rojas, acompañado de charlas y música en vivo.