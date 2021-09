Mauro Fernández, un integrante en rebeldía de una especie suicida

En Qué mundo nos dejaron conversamos con Mauro Fernández, ex miembro de Greenpeace, Atlantic Fellow de la London School of Economics, además de escribir en El Diario Arg y Revista Anfibia. A su vez, se autodefinirse como “un integrante en rebeldía de una especie suicida”: “Con la crisis climática hace años se viene advirtiendo, trazando caminos, consensos científicos, articulaciones, y no pasa nada, hasta que realmente la naturaleza empieza a exhibir sus alteraciones de una manera mucho mas visible, que empieza a impactar no solo a poblaciones, sino también a planes económicos”.

Jóvenes por el Clima ¿Qué mundo nos dejaron? con Mercedes Pombo, Ana Julia Aneise y Monse Tolaba, sábados de 10 a 12hs

