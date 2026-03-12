Mauricio Wainrot será declarado personalidad emérita de la Cultura de la Nación

El reconocido y multipremiado coreógrafo, director y profesor argentino, de trayectoria internacional, recibirá la placa de distinción por parte del secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, durante una ceremonia en el Palacio Libertad.

Mauricio Wainrot, en diálogo con 100% Nora, aseguró que "hace 61 años que vivo de mi poética que es la danza. Sigo pensando en el futuro, imaginando proyectos. Planifico a 3 meses, a 6 meses, a un año".

Wainrot, además, dijo que "trabajó con más de 60 compañías de danzas distintos en todo el mundo. Todas fueron experiencias distintas y muy personales".

La ceremonia —para público invitado, familiares y amigos— se llevará a cabo el lunes 16 de marzo a las 18.30 h, en el Centro Cultural Domingo F Sarmiento, Palacio Libertad, (Sarmiento 151, CABA).

Nacido en Buenos Aires en 1946, la trayectoria de Wainrot como coreógrafo y pedagogo se desarrolló en distintos países: Argentina, Francia, Suecia, Bélgica, Canadá, Uruguay, Letonia, Polonia, Turquía, Italia, Alemania y Brasil donde realizó la mayoría de sus reconocidas creaciones.

Durante once temporadas consecutivas, fue coreógrafo residente del Royal Ballet of Flanders, de Bélgica, donde creó diferentes obras, entre ellas: Carmina Burana, El Mesías, Consagración de la primavera, Distant light, Journey, Las ocho estaciones, Pájaro de fuego, Canciones de un caminante, Beyond Memory y Tango plus.

Se desempeñó como director artístico del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín de Buenos Aires durante 17 años, entre 1999 y 2015; y desde 1982 a 1986, del Grupo de Danza Contemporánea del Teatro San Martín. Entre 2000 y 2017, las coreografías de Mauricio Wainrot, se estrenaron en Francia, por el Ballet de la Ópera Nacional de Bordeaux, el Ballet de la Ópera de Nice y el Ballet du Capitol de Toulouse. Las tres compañías realizaron giras por Europa y Asia con el repertorio de Mauricio Wainrot.