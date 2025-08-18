Mauricio Noya: "La gente se pronunció por un cambio de rumbo"

Los ciudadanos bolivianos eligieron y el que dio el batacazo contra todos los pronósticos fue el senador de centro-derecha y candidato del Partido Demócrata Cristiano Rodrigo Paz Pereira, quien obtuvo el primer puesto. El expresidente de derecha Jorge "Tuto" Quiroga, se quedó con el segundo lugar. De esta manera, el próximo 19 de octubre, ambos se enfrentarán en el balotaje.

En diálogo con Viva la pepa, el periodista Mauricio Noya aseguró que los resultados electorales del pasado domingo demostraron que "la gente estaba buscando rostros nuevos porque se agotó del proceso que inició Evo hace 20 años”.

Noya, además, reconoció que “Milei fue una figura importantísima para el proceso electoral boliviano, porque los candidatos más votados se referenciaron en él y en la gestión que está realizando en Argentina”.