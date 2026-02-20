Mauricio Dayub: "Encontré mi estilo y mi forma de trabajar"

Mauricio Dayub continúa consolidando su presencia en la cartelera de varias ciudades del país con dos propuestas que atraviesan su historia personal y profesional: El Equilibrista y El Amateur. Con una trayectoria que comenzó en el teatro santafesino y se proyectó a nivel nacional e internacional, el actor, autor y director reafirma su vínculo con el público a través de obras que combinan emoción, memoria y reflexión.

Dayub dialogó con el equipo de Korol en el aire y repasó el recorrido de El Equilibrista, el unipersonal que le valió el ACE de Oro y el Estrella de Mar de Oro, y que se convirtió en uno de los fenómenos teatrales más destacados de los últimos años. La obra propone un viaje íntimo atravesado por la historia familiar y la identidad, con una puesta que equilibra sensibilidad y humor.

"Lo que me alegra y agradezco es no haber cambiado de opción y haber seguido creyendo que las historias que viví algún día iban a interesarle a los demás. Me da felicidad que el público se ría y se emocione con lo que pasaba a tres cuadras de mi casa", expresó.

En paralelo, el artista presenta El Amateur – Segunda Vuelta, una nueva etapa de la pieza que escribió, protagonizó y produjo, ganadora de 17 premios y representada en todos los países de habla hispana, con ediciones impresas y versión cinematográfica.

"Encontré mi estilo y mi forma de trabajar. Definí que a mí me gustaba el actor que escribía con el cuerpo arriba del escenario, capaz de aludir y evocar no solo con el texto que decía, sino ese otro que espectador va advirtiendo a través del cuerpo, los gestos y otras cosas menos explícitas que el texto, y creo que eso lo hace al teatro más atractivo", manifestó Dayub.

Con más de veinte películas y series televisivas en su trayectoria, y tras haber protagonizado durante nueve años la comedia más vista en la historia del teatro argentino, Toc Toc, con 2.753 funciones, Dayub mantiene una vigencia sostenida basada en la producción propia y el contacto directo con el espectador. Su recorrido, que incluye siete Premios ACE, seis Estrella de Mar y distinciones como los José María Vilches, María Guerrero, Argentores, Leónidas Barletta y Florencio Sánchez, encuentra hoy una etapa de continuidad sobre los escenarios.