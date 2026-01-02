Matías Yofe fue víctima de un extraño allanamiento en su domicilio

La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió denunció la puesta en marcha de “un operativo judicial-policial mafioso” contra la casa de su dirigente Matías Yofe, el principal denunciante de la causa en la que se investiga la mansión de Pilar atribuida al Tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

Fue luego de hacerse presente en un operativo en la casa de Yofe en Pilar ordenado por el fiscal German Camafreitas por una falsa denuncia de extorsión contra Yofe.