Matías Santoianni se destaca en la obra "Rocky" en su versión teatral

El actor Matías Santoianni se suma al esperado estreno de Rocky , la adaptación teatral basada en el icónico éxito cinematográfico de Sylvester Stallone que conquistó al mundo. Lejos de centrarse solo en el boxeo, la puesta en escena promete conmover al público con una poderosa historia de amor, resiliencia y superación personal.

En diálogo con 100% Nora, aseguró que "es un show espectacular, una gran puesta en escena, con un equipo de actores de lujo. Es una experiencia para el público, algo mucho más profundo que una simple obra teatral".

En esta oportunidad, Santoiani afrontará el exigente desafío interpretativo de ponerse en la piel de dos personajes clave y opuestos dentro de la trama. Por un lado, encarnará a Miguel, el leal ayudante del entrenador del protagonista, y por el otro, dará vida a Gazzo, el peligroso mafioso para el cual Rocky trabaja al inicio de la historia. Este doble papel le permitirá al actor desplegar toda su versatilidad sobre el escenario, mostrando dos facetas completamente distintas que enriquecerán el conflicto dramático de la obra.