Matías Padilla, es sanpedrino y compuso "Celeste y Blanca", una canción con corazón argentino

El cantautor y compositor sanpedrino Matías Padilla visitó el estudio de Nacional AM 870 y habló de su hit "Celeste y Blanca" en el programa de Adrián Korol, con la que alienta a la Selección Nacional y palpita el corazón argentino. Habló de San Pedro, cuna de voces inolvidables de la historia nacional.

"Soy nacido en General Villegas, pero después me fuí para San Pedro. Tengo un amor especial por esa ciudad. Nos gusta que la gente visite el pueblo, y que vengan a la Fiesta de la Ensaimada, o al Festival de Música Country", contó.

"Aprendí a tocar la guitarra solo, iba a tocar a misa y ahí se fue dando. Estuve en bandas, y tocamos en Buenos Aires. Por cuestiones de la vida, inicié mi carrera solista", recordó.

La canción Celeste y Blanca surgió de una propuesta que tuvo Matías dentro de unas melodías que "habían quedado" y en un ámbito familiar. "En esta canción fue un poco con mis hijos, y es un recuerdo hermoso", agregó.