Matías Módolo "No tuvimos un buen partido, fuimos imprecisos"

Gimnasia y Esgrima de Jujuy salió derrotado de la visita a Caballito en Buenos Aires. Ferro Carril Oeste ganó con goles de Mateo Levato y Nicolás Retamar.

Por la fecha 14 de la Primera Nacional en la Zona A, Gimnasia sufrió un duro traspié ante Ferro que claramente plasmó la superioridad del juego en el marcador.

Al finalizar el partido el Director Técnico de Gimnasia, Matías Módolo expresó "no hicimos pie, no tuvimos un buen partido y claramente imprecisos con la pelota; el gol temprano llevo al partido que se juegue como quería el rival, justo en nuestro mejor momento cometimos una falla de las que no se pueden tener y se pagan caro"

"Tenemos que estar tranquilos, esto es trabajo y a esta merma hay que corregirla con trabajo"

"No estaba bueno el terreno pero eso es para los dos, nosotros corrimos más sin la pelota que con la misma".