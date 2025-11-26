Matías Franco: “Las proyecciones indican que el país sigue en la senda del crecimiento económico”

A la luz de las últimas cifras de la economía argentina dadas a conocer por el INDEC, el analista económico conversó con Nicolás Yacoy sobre las proyecciones de la economía.

“Siempre es importante mirar la foto pero más importante es mirar la película”, parafraseó Franco, cuando analizó que la economía viene creciendo de manera sostenida desde hace varios meses y eso permite ver un futuro con mejores cifras cada mes.

“Este crecimiento es el resultado de algo que no estamos acostumbrados a hacer en la Argentina desde hace muchos años pero que este gobierno si hace, que es planificar”.

"Es muy importante destacar que hoy tenemos un Presidente que dice que va a hacer algo y va y lo hace".

“Hoy tenemos como condición de crecimiento, orden fiscal, estabilidad monetaria, sin inflación con previsibilidad; reglas claras, previsibilidad y confianza; esto le permite a la gente planificar”.