Matías Alé será declarado Huesped de Honor de Miramar y recibirá la llave de la ciudad

El actor y productor conversó con Nora Briozzo sobre su presente laboral y personal.

Contó detalles de las obras que lleva adelante en la ciudad de Mar del Plata y de las nominaciones a los premios Estrella de Mar.

“Fue muy emocionante, recibimos 4 nominaciones y aunque no ganamos fue una muy linda noche y una hermosa ceremonia”.

Por otra parte Alé contó que fue convocado para dejar su huella en el Paseo de la Fama de Mar del Plata.

“El viernes puse las manos en el Paseo fue muy movilizante, fue una semana muy intensa”.

Además contó que el Municipio de Miramar lo convocó para homenajearlo declarándolo Huesped de Honor y le entregarán la llave de la ciudad.

Sobre el final Alé contó sus planes para este 2026 en el que seguirá haciendo teatro hasta mediados de marzo, además de un programa de televisión y haciendo base en Mar del Plata junto a su mujer Marti.