MATEAR abre una nueva etapa para celebrar la cultura matera argentina

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y La Rural S.A. presentaron oficialmente MATEAR 2026, celebración anual de la cultura matera argentina, que se desarrollará el 17 y 18 de octubre en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires.

La feria regresa a La Rural con el objetivo de consolidarse como el principal punto de encuentro de productores, marcas, emprendedores, científicos, consumidores y familias alrededor de uno de los productos más representativos de la identidad argentina.

Bajo el concepto “El sabor de ser argentinos”, la edición 2026 buscará fortalecer el vínculo cultural con la yerba mate, revalorizar su historia, su tradición y su capacidad de reunir a las personas, promoviendo al mismo tiempo la innovación, la gastronomía, el diseño y el desarrollo de toda la cadena productiva.

Durante la presentación se dieron a conocer las principales novedades de esta edición, los ejes de la campaña de comunicación, las experiencias que ofrecerá la feria y la agenda de actividades que marcarán el regreso de MATEAR a La Rural.

Rodrigo Correa, presidente del INYM, declaró: “MATEAR representa el enorme trabajo y el compromiso cotidiano de miles de productores, cosecheros, cooperativas, industrias y trabajadores que hacen posible que la yerba mate argentina llegue a millones de hogares”.

“Volver a La Rural significa regresar a uno de los escenarios más emblemáticos del país para mostrar con orgullo el valor de nuestra producción, nuestra cultura y una tradición que nos identifica como argentinos”, completó

Por su parte, Carlos Solanet, director comercial de La Rural, agregó: “Recibir nuevamente a la principal exposición de la industria yerbatera argentina reafirma nuestro compromiso de acompañar a las grandes cadenas productivas del país y ofrecer el ámbito ideal para que productores, empresas y consumidores puedan encontrarse, generar nuevos negocios y seguir fortaleciendo una actividad estratégica para la economía y la identidad nacional”.

Con una propuesta que combinará experiencias gastronómicas, espacios de innovación,

charlas, degustaciones, actividades culturales y la participación de toda la cadena de valor,

MATEAR 2026 buscará consolidarse como la gran celebración anual de la cultura matera

argentina y un espacio de encuentro para miles de visitantes provenientes de todo el país.